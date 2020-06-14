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Смешной ляп защитника и вратаря - в обзоре матча Леганес - Вальядолид (Видео)

Смешной ляп защитника и вратаря - в обзоре матча Леганес - Вальядолид (Видео)
21:15 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 28-го тура чемпионата Испании Леганес - Вальядолид.

Леганес на своем поле уступил Вальядолиду с минимальной разницей забитых голов.

Леганес - Вальядолид 1:2

Голы: Оскар Родригес, 84 (с пенальти) – Унал, 2, Алькарас, 54

Леганес: Куэльяр, Росалес (Авилес, 88), Бустинса (Ассале, 46), Сильва (Хиль, 59), Родригес, Оскар Родригес, Амаду, Омеруо, Меса (Руибаль, 59), Авазьем, Каррильо (Герреро, 78)

Вальядолид: Масип, Начо Мартинес, Мойяно, Салису, Хоакин Фернандес, Сан-Эметерио, Алькарас, Рауль Гарсия (Вальдо Рубио, 89), Плано (Эрвиас, 68), Унал (Санчес, 88), Гвардиола (Сандро Рамирес, 81)

Благородный поступок Косты - в обзоре матча Атлетик - Атлетико (Видео)

Предупреждения: Гвардиола, Плано, Салису, Оскар Родригес, Сан-Эметерио, Сиовас.

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Футбол, ФК Вальядолид, ФК Леганес, Леганес - Вальядолид.

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