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Двойные сейвы Пачеко - в обзоре матча Эспаньол - Алавес (Видео)

Двойные сейвы Пачеко - в обзоре матча Эспаньол - Алавес (Видео)
Обновлено 21:27 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 28-го тура чемпионата Испании Эспаньол - Алавес.

В 28-м туре чемпионата Испании Эспаньол принимал Алавес и сумел добыть очень важную победу.

Стоит отметить, что задачу хозяевам облегчили гости, которые после удаления на 19-й минуте вратаря Пачеко остались в меньшинстве.

Вопрос о победителе был снят на рубеже таймов: Эспиноса открыл счет на третьей компенсированной минуте первой половины игры, а через две минуты после перерыва Ву Лей удвоил преимущество Эспаньола.

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Победа позволила каталонцам догнать Леганес, который идет предпоследним и позднее сыграет против Вальядолида.

Эспаньол - Алавес 2:0

Голы: Эспиноса, 45+3, Ву Лей, 47.

Эспаньол: Ойер — Хави Лопес, Эспиноса, Кабрера, Дидак Вила — Мелендо (Варгас, 78), Давид Лопес, Марк Рока, Эмбарба (Дардер, 52) — Ву Лей (де Томас, 51), Кальери.

Алавес: Пачеко — Химо, Лагвардия, Эли (Пина, 56), Рубен Дуарте — Агиррегабирия, Фейса (Риоха, 55), Камараса, Эдгар Мендес (Хименес, 21) — Берк, Алейш Видаль (Понс, 46).

Предупреждения: Эмбарба, Ву Лей, де Томас, Кальери — Лагвардия, Риоха, Берк.

 

Удаление: Пачеко (19).

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Футбол, Ла Лига, ФК Эспаньол, ФК Алавес, Эспаньол - Алавес.

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Телеграф
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