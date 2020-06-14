Десна вколотила в ворота Александрии пять мячей (Видео)

Десна забила 5 мячей в ворота Александрии.

Десна на выезде разгромила Александрию в матче 26-го тура Украинской Премьер-Лиги.

Александрия - Десна 1:5

Голы: Третьков, 46 — Филиппов, 29, 77 (пен.), Калитвинцев, 44, Гитченко, 55, Тотовицкий, 90+5.

Удаление: Бабогло, 59 (А).

Начало разгрома положил Филиппов, который эффектно обыграл нескольких игроков Александрии и неотразимо пробил в угол ворот Панькива. Под конец тайма еще шедевральный гол удался Калитвинцеву, который со штрафного удвоил преимущество Десны.

Сразу после перерыва хозяева отквитали один гол усилиями Третьякова. Однако команда Александра Рябоконя ответила еще двумя забитыми мячами — Гитченко, Филиппова (с пенальти) и Тотовицкого.

Отметим, что с 59-й минуты Александрия играла в меньшинстве — за две желтых карточки был удален центрбек Бабогло.

Лучшие моменты 1-го тайма (полный обзор матча будет добавлен здесь позднее):

Десна сравнялась с Зарей по набранным очкам (по 49)- черниговцы удерживают третью строчку турнирной таблицы благодаря дополнительным показателям. Александрия с 43 пунктами идет на пятой позиции.

В следующем туре Александрия 20 июня сыграет с Шахтером. Десна днем позже дома примет Зарю.