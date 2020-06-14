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Десна вколотила в ворота Александрии пять мячей (Видео)

Десна вколотила в ворота Александрии пять мячей (Видео)
21:44 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Facebook
Десна забила 5 мячей в ворота Александрии.

Десна на выезде разгромила Александрию в матче 26-го тура Украинской Премьер-Лиги.

Александрия - Десна 1:5

Голы: Третьков, 46 — Филиппов, 29, 77 (пен.), Калитвинцев, 44, Гитченко, 55, Тотовицкий, 90+5.

Удаление: Бабогло, 59 (А).

Начало разгрома положил Филиппов, который эффектно обыграл нескольких игроков Александрии и неотразимо пробил в угол ворот Панькива. Под конец тайма еще шедевральный гол удался Калитвинцеву, который со штрафного удвоил преимущество Десны.

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Сразу после перерыва хозяева отквитали один гол усилиями Третьякова. Однако команда Александра Рябоконя ответила еще двумя забитыми мячами — Гитченко, Филиппова (с пенальти) и Тотовицкого.

Отметим, что с 59-й минуты Александрия играла в меньшинстве — за две желтых карточки был удален центрбек Бабогло.

Лучшие моменты 1-го тайма (полный обзор матча будет добавлен здесь позднее): 

Десна сравнялась с Зарей по набранным очкам (по 49)- черниговцы удерживают третью строчку турнирной таблицы благодаря дополнительным показателям. Александрия с 43 пунктами идет на пятой позиции.

В следующем туре Александрия 20 июня сыграет с Шахтером. Десна днем позже дома примет Зарю.

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Футбол, ФК Александрия, УПЛ, ФК Десна, Александрия - Десна.

Автор:

Телеграф
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