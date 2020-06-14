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Шальке побил свой антирекорд в Бундеслиге

Шальке побил свой антирекорд в Бундеслиге
21:57 Сегодня Телеграф football.ua
Кобальтовые не побеждают в немецком первенстве 13 поединков подряд.

Шальке дома разошелся миром с Байером. "Кенигсблау" открыли счет благодаря голу Даниэля Калиджури с пенальти, но затем Хуан Миранда срезал мяч в свои ворота – 1:1.

Команда Давида Вагнера продолжает свою катастрофическую серию без побед: в последний раз в чемпионате Германии команда выигрывала еще 17 января. Всего за этот период была победа в овертайме над Гертой в рамках Кубка страны, а также восемь поражений и пять ничьих.

Следующий матч Шальке проведет против Айнтрахта на выезде 17 июня, Байер же сразится с Кельном дома в этот день.

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Шальке - Байер 1:1

Голы: Калиджури, 51 (с пенальти) – Миранда, 81 (в свои ворота).

Шальке: Нюбель – Кенни, Кабак, Ощипка, Миранда – Калиджури (Хоффманн, 89), Маккени, Шепф, Боздоган (Беккер, 69) – Буджелаб (Меркан, 88), Кутуджу (Грегорич, 73).

Байер: Градецки – Вайзер, Тапсоба, С. Бендер, Венделл – Арангис (Баумгартлингер, 85), Демирбай (Паулиньо, 75) – Амири (Синкгравен, 70), Хаверц (Фолланд, 70), Диаби – Аларио.

Предупреждения: Миранда, Кабак, Калиджури, Маккени – Аларио.

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Бундеслига, ФК Шальке 04, ФК Байер, Футбол, Шальке - Байер.

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Телеграф
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