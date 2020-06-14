Ляп Зоммера, шедевр Горецки: обзор матча Бавария - Боруссия М (Видео)

В субботу, 13 июня, Бавария принимала на своем поле Боруссию М.
Мюнхенцы, возглавляющие турнирную таблицу, не без труда одержали успех, забив победный гол на последних минутах.
Смотри видеообзор матча Бавария - Боруссия М:
Бавария - Боруссия М 2:1
Голы: Зиркзее, 26, Горецка, 86 - Павар, 37 (авт.)
Бавария: Нойер - Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес (Дэвис, 62) - Киммих, Кюизанс (Коман, 62) - Гнабри, Горецка, Перишич (Мартинес, 88) - Зиркзее (Вридт, 77).
Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Элведи (Янчке, 46), Бенсебаини - Крамер, Хофманн, Нойхаус - Херрманн (Вендт, 70), Штиндль, Тюрам (Эмболо, 10), Бенеш, 82).