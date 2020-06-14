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Ляп Зоммера, шедевр Горецки: обзор матча Бавария - Боруссия М (Видео)
Обновлено 07:38 Сегодня Телеграф isport.ua
Смотрите обзор матча Бундеслиги Бавария - Боруссия М.

В субботу, 13 июня, Бавария принимала на своем поле Боруссию М.

Мюнхенцы, возглавляющие турнирную таблицу, не без труда одержали успех, забив победный гол на последних минутах.

Спасительный гол Холанда - в обзоре матча Фортуна - Боруссия Д (Видео)

Смотри видеообзор матча Бавария - Боруссия М:

Бавария - Боруссия М 2:1

Голы: Зиркзее, 26, Горецка, 86 - Павар, 37 (авт.)

Бавария: Нойер - Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес (Дэвис, 62) - Киммих, Кюизанс (Коман, 62) - Гнабри, Горецка, Перишич (Мартинес, 88) - Зиркзее (Вридт, 77).

Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Элведи (Янчке, 46), Бенсебаини - Крамер, Хофманн, Нойхаус - Херрманн (Вендт, 70), Штиндль, Тюрам (Эмболо, 10), Бенеш, 82).

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Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, ФК Боруссия М.

Автор:

Телеграф
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