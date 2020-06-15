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Виктор Леоненко прокомментировал матч Динамо — Заря

Виктор Леоненко прокомментировал матч Динамо — Заря
04:40 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Эксперт прошелся по судейству в матче "Заря" - "Динамо"

Эксперт телеканалов «Футбол 1/2/3» Виктор Леоненко рассказал, что стало главным фактором победы киевского «Динамо» в противостоянии с «Зарей» (3:1):

«Ошибки арбитра Балакина: не дал пенальти, не удалил Кенджору. Слава богу, что заметил, как Сидорчуку ногу едва не оторвали. Юрченко, который пробил в перекладину, заставил Алексея Михайличенко сделать тройную замену. Это стало решающим фактором победы киевлян. Динамо до 60-й минуты вообще не было, а иногда казалось, что киевляне в меньшинстве играют. Заря здорово контролировала мяч. Я не понимаю Геллера, если он распустит эту команду», - закончил Леоненко.

Напоминаем, футболисты киевского "Динамо" победили 13 июня луганскую "Зарю" (3:1) в 26-м туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

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Все по теме:

Футбол, УПЛ, Виктор Леоненко.

Автор:

Телеграф
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