Украинский защитник Соболь: Я свое будущее связываю с Брюгге

Украинский защитник Эдуард Соболь высказался о своем будущем.

Защитник Брюгге Эдуард Соболь, права на которого принадлежат Шахтеру, прокомментировал продление арендного соглашения между клубами.

"Знаю, что стороны сошлись на годе аренды с правом выкупа. В последнее время часто общался с тренером и президентом. Для них я - игрок Брюгге. Они на меня рассчитывают. Рады, что я остаюсь в команде. Такие же эмоции и у меня.

Я свое будущее связываю с Брюгге. Сделаю все для того, чтобы остаться в этом клубе. Да, сейчас клубы договорились об аренде на год. Но у Брюгге в планах оставить меня больше, чем на один сезон", - рассказал Соболь в интервью Профутболу.

В сезоне-2019/2020 25-летний оборонец провел за бельгийский клуб 36 матчей: 26 в чемпионате, 4 в национальном Кубке, по три - в квалификации и основном раунде Лиги чемпионов. Также он сделал три результативные передачи.

Благодаря досрочному завершению сезона Брюгге стал чемпионом Бельгии.