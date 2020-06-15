Футболист Десны стал лучшим игроком 26-го тура Favbet Лиги

На счету Филиппова дубль в ворота Александрии.

Нападающий Десны Александр Филиппов, сделавший дубль в ворота Александрии (5:1), признан лучшим игроком 26-го тура УПЛ.

В борьбе за звание лучшего футболиста тура игрок черниговского клуба опередил полузащитников Виталия Буяльского (Динамо) и Максима Тейшейру (Олимпик).

Разгромная победа Десны над конкурентом в борьбе за еврокубки также принесла звание лучшего тренера тура Александру Рябоконю.

27-летний Александр Филиппов в нынешнем сезоне провел за Десну 26 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и сделав 2 ассиста.

Десна сравнялась с Зарей по набранным очкам (по 49), но черниговцы удерживают третью строчку турнирной таблицы благодаря дополнительным показателям. Выше них лишь Шахтер и Динамо. В следующем туре команда 21 июня сыграет с луганской Зарей.