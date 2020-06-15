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Лунин: Я шёл в Реал не для того, чтобы по арендам ходить всю жизнь

Лунин: Я шёл в Реал не для того, чтобы по арендам ходить всю жизнь
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф championat.com
Вратарь сборной Украины отреагировал на информацию о Реале.

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился мыслями о своём будущем в «Королевском клубе».

«Новости о том, что я буду вторым вратарём «Реала» в новом сезоне? Это всё создаётся прессой, поэтому никак на них не реагирую.

Я шёл в этот клуб не для того, чтобы по арендам ходить всю жизнь, а чтобы там играть. Я готовлюсь к этому каждый день. Всё покажет практика. Если клуб и тренер доверят вернуться, то увидим», — сказал Лунин в эфире программы «Профутбол».

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Летом 2019 года Лунин перешёл в «Вальядолид» на правах аренды, но не сумел пробиться в основной состав. В январе футболист вернулся в «Реал», а затем был отдан в аренду «Овьедо». В нынешнем сезоне 21-летний украинский голкипер принял участие в 11 матчах во всех турнирах, пропустив 11 мячей и дважды отстояв на ноль.

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ФК Реал Мадрид, Андрей Лунин.

Автор:

Телеграф
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