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Бакалов официально покинул пост главного тренера Руха

Бакалов официально покинул пост главного тренера Руха
14:13 Сегодня Телеграф ФК Рух
Львовский клуб освободил место для Мирона Маркевича?

Футбольный клуб «Рух» сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Юрием Бакаловым. По словам львовского клуба, сложить свои полномочия наставника заставили проблемы со здоровьем.

Бакалов возглавил команду в декабре 2019-го года. В течение последних пяти месяцев специалист готовил «желто-черных» к старту весенней части чемпионата в Первой лиге.

Под руководством Бакалова «желто-черные» не провели ни одного официального матча. Клуб под руководством тренера сыграл 13 спаррингов, 9 из которых завершились победами.

Бакалов не успел дебютировать во главе «Руха» в связи с переносом старта Первой лиги из-за карантина. Напомним, чемпионат Первой лиги возобновится 24 июня.

Ранее сообщалось, что новым наставником «Руха» станет Мирон Маркевич.

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Также напомним, что «Рух» был создан в 2003 году по инициативе Маркевича, который родился в Винниках. Последним клубом Мирона Богдановича был «Днепр», с которым он работал до лета 2016 года.

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Все по теме:

Мирон Маркевич, Юрий Бакалов, ФК Рух.

Автор:

Телеграф
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