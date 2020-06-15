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Многолетний капитан сборной Украины продолжит карьеру в России

Многолетний капитан сборной Украины продолжит карьеру в России
Обновлено 18:22 Сегодня Телеграф АМФР Фото: АМФР
37-летний голкипер продолжит карьеру в Высшей лиги России.

Многолетний капитан сборной Украины по футзалу Евгений Иваняк продолжит карьеру в российском Оргхиме из Нижнего Новгорода. Контракт с голкипером рассчитан до 2023 года.

Последним клубом 37-летнего Иваняка был киевский Хит. Ранее он выступал за Запорожкокс, Интеркас, Тайм, харьковский Локомотив, Ураган, российскую Дину и армянский Лео.

Иваняк шесть раз выигрывал чемпионат Украины и трижды становился обладателем Кубка Украины. В 2016 году Евгений вошел в десятку лучших вратарей планеты.

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Оргхим занял третье место в Западной конференции Высшей лиги и вышел в плей-офф чемпионата, который возобновится в августе.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футзал, Евгений Иваняк.

Автор:

Телеграф
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