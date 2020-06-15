Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
У Руха новый главный тренер, Маркевич - консультант
У Руха новый главный тренер, Маркевич - консультант
Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри
Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри
"Это особенный момент": Украинская теннисистка покорила Говерлу (Фото, Видео)
"Это особенный момент": Украинская теннисистка покорила Говерлу (Фото, Видео)
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship

Ибрагимович вернулся в Швецию и нарушил медицинский протокол

Ибрагимович вернулся в Швецию и нарушил медицинский протокол
Обновлено 20:35 Сегодня Телеграф championat.com
Златан Ибрагимович нарушил медицинский протокол в Швеции.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, находясь в Швеции, нарушил медицинский протокол, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Aftonbladet.

По данным источника, Ибрагимович посетил раздевалку клуба «Хаммарбю», куда допускались только игроки и тренеры. Футболист зашёл в раздевалку, чтобы поздравить команду с победой в матче 1-го тура чемпионата Швеции с «Эстерсундом» (2:0).

«Прежде чем говорить, я должен узнать больше, мы поговорим с «Хаммарбю», — прокомментировал факт нарушения генеральный секретарь федерации футбола Швеции Матс Энквист.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю» по окончании нынешнего сезона.

У Руха новый главный тренер, Маркевич - консультант

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Златан Ибрагимович, Карантин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный гол в падении на первой минуте - в обзоре матча Майнц - Аугсбург (Видео)
02 Виктор Леоненко прокомментировал матч Динамо — Заря
03 "Это особенный момент": Украинская теннисистка покорила Говерлу (Фото, Видео)
04 Неожиданный гол ударом через себя из Беларуси (Видео)
05 Феноменальная передача Марлоса - в обзоре матча Колос - Шахтер (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь