Ибрагимович вернулся в Швецию и нарушил медицинский протокол

Златан Ибрагимович нарушил медицинский протокол в Швеции.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, находясь в Швеции, нарушил медицинский протокол, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Aftonbladet.

По данным источника, Ибрагимович посетил раздевалку клуба «Хаммарбю», куда допускались только игроки и тренеры. Футболист зашёл в раздевалку, чтобы поздравить команду с победой в матче 1-го тура чемпионата Швеции с «Эстерсундом» (2:0).

«Прежде чем говорить, я должен узнать больше, мы поговорим с «Хаммарбю», — прокомментировал факт нарушения генеральный секретарь федерации футбола Швеции Матс Энквист.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю» по окончании нынешнего сезона.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи.