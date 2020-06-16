Лига чемпионов: УЕФА поделилась планами по доигрыванию сезона

УЕФА близок к принятию окончательного решения, чтобы доиграть Лигу чемпионов 2019/20 и другие еврокубки текущего сезона.
После окончания стадии 1/8 финала (из двух матчей) в Лиге чемпионов будет сыграна финальная восьмерка в португальском Лиссабоне. Эти матчи начнутся 12 августа, а финал запланирован на 23 августа.
Календарь доигрывания Лиги чемпионов:
Жеребьевка финальной восьмерки в Лиссабоне (четвертьфинальные пары) состоится в середине июля в Ньоне. Суперкубок УЕФА будет сыгран в венгерском Будапеште 24 сентября.
Финал чемпионов в следующем, 2021 году состоится в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка. УЕФА перенес на один год право проведения финала ЛЧ для турецкой столицы.
А вот финал Лиги чемпионов в 2022 году теперь планируется в российском Санкт-Петербурге. Арена "Зенита" должна была принимать финал 2021 года, но также произойдет сдвиг на год.
У женской Лиги чемпионов будет финальный раунд, как у мужчин. Он пройдет с 21 по 30 августа. Проведение финальной восьмерки запланировано в Испании, в соседних городах Бильбао и Сан-Себастьян.
Исполнительный комитет УЕФА должен ратифицировать все эти решения в среду, 17 июня.