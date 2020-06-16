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Лига чемпионов: УЕФА поделилась планами по доигрыванию сезона

Лига чемпионов: УЕФА поделилась планами по доигрыванию сезона
04:24 Сегодня Телеграф sport.ua
В 2020 году финальная восьмерка будет сыграна в столице Португалии

УЕФА близок к принятию окончательного решения, чтобы доиграть Лигу чемпионов 2019/20 и другие еврокубки текущего сезона.

После окончания стадии 1/8 финала (из двух матчей) в Лиге чемпионов будет сыграна финальная восьмерка в португальском Лиссабоне. Эти матчи начнутся 12 августа, а финал запланирован на 23 августа.

Календарь доигрывания Лиги чемпионов:

  • 1/8 финала (доигрывание): 7–8 августа
  • Четвертьфиналы: 12–15 августа
  • Полуфиналы: 18–19 августа
  • Финал: 23 августа

Жеребьевка финальной восьмерки в Лиссабоне (четвертьфинальные пары) состоится в середине июля в Ньоне. Суперкубок УЕФА будет сыгран в венгерском Будапеште 24 сентября.

Финал чемпионов в следующем, 2021 году состоится в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка. УЕФА перенес на один год право проведения финала ЛЧ для турецкой столицы.

А вот финал Лиги чемпионов в 2022 году теперь планируется в российском Санкт-Петербурге. Арена "Зенита" должна была принимать финал 2021 года, но также произойдет сдвиг на год.

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У женской Лиги чемпионов будет финальный раунд, как у мужчин. Он пройдет с 21 по 30 августа. Проведение финальной восьмерки запланировано в Испании, в соседних городах Бильбао и Сан-Себастьян.

Исполнительный комитет УЕФА должен ратифицировать все эти решения в среду, 17 июня.

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УЕФА, Футбол.

Автор:

Телеграф
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