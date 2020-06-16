Где и когда состоится матч Карпаты - Олимпик

Львовский клуб еще не начинал тренировки и ожидает результатов ПЦР-тестов.

УПЛ ждет результатов ПЦР-тестов «Карпат», чтобы принять решение о проведении матча 27-го тура чемпионата Украины против «Олимпика», сообщает Tribuna.com.

Результаты тестирования будут 15 июня вечером или 16-го утром.

Возможно, встречу «Карпаты» - «Олимпик» перенесут на более поздний день, потому что до даты, 20 июня, львовяне не успеют подготовиться. Команда еще не начинала тренировки, ведь ждет результатов тестов.

Скорее всего, матч проведут не во Львове, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Напомним, сезон в УПЛ возобновился в конце мая. На днях также приняли решение о возобновлении Первой лиги. Планировалось, что остаток чемпионатов пройдет без болельщиков на трибунах.