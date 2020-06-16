Севилья упустила победу перед встречей с Барселоной

В стартовом матче 29-го тура чемпионата Испании Севилья на выезде сыграла вничью с Леванте со счетом 1:1.
В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва Севилья повела в счете усилиями Люка де Йонга. Леванте отыгрался в концовке встречи — автоголом отличился Диего Карлос.
Севилья набрала 51 очко и идет на третьем месте Ла Лиги, опережая Реал Сосьедад на четыре очка. Леванте занимает 12-ю позицию.
В следующем туре Севилья 19 июня дома примет Барселону, Леванте 20 июня на выезде встретится с Эспаньолом.
Ла Лига. 29-й тур
Леванте — Севилья — 1:1 (0:0)
Голы: Диего Карлос, автогол, 87 — Де Йонг, 46