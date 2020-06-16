Гвардиола заявил о неготовности Манчестер Сити

Хосеп Гвардиола считает, что его команда без ротации не справится с матчами, которые будут проходить раз в три-четыре дня.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал готовность команды к возобновлению сезона в АПЛ. В среду, 17 июня, "горожане" сыграют с Арсеналом, тренером которого является экс-помощник Гвардиолы Микель Артета.

"Мы готовы провести один матч, но к играм каждый три-четыре дня не готовы. Придется делать ротацию, чтобы использовать всех футболистов. Физически игроки готовы хорошо.

Я очень жду возможности снова увидеть Микеля. Это один из самых приятных людей, которых я встречал в своей жизни. Мы знаем друг друга, и он знает все о нас. Артета сыграл большую и очень важную роль в наших последних успехах. Он помог нам стать теми, кем мы являемся.

О матче с Реалом в Лиге чемпионов пока никто не думает. Все мои мысли об Арсенале. После этого нам надо будет подумать о том, как восстановиться, чтобы провести матч с Бернли", - цитирует Гвардиолу официальный Twitter Манчестер Сити.

Ранее на пресс-конференции перед матчем с МС главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, что Гвардиола повлиял даже на его личную жизнь.