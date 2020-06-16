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СМИ: Владелец Олимпика намерен перевезти клуб в Одессу

СМИ: Владелец Олимпика намерен перевезти клуб в Одессу
18:13 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Олимпик
В обновленный проект планируют вложить серьезные инвестиции.

Президент Олимпика Владислав Гельзин намерен перевезти клуб в Одессу, сообщает журналист Игорь Бурбас. Функционер готов пригласить партнеров и вложить серьезные инвестиции в обновленный проект.

В планах — приобрести стадион Черноморец и сменить прописку Олимпика на одесскую. Также рассматривается вариант покупки непосредственно ФК Черноморец, чтобы, после слияния двух клубов, войти в УПЛ за счет места Олимпика.

Донецкий Олимпик проводит домашние встречи в Favbet Лиге в Киеве. В текущем сезоне команда Висенте Гомеса набрала 23 очка после 23-х туров и идет на третьей позиции нижней шестерки УПЛ.

Черноморец занимает 10-е место в Первой лиге, набрав 22 очка после 19 туров. Розыгрыш возобновится 24 июня и продлится до 11 августа.

Напомним, ранее Олимпик набрал три очка в игре со Львовом благодаря дублю Максима Тейшейры.

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Все по теме:

Одесса, ФК Олимпик, Владислав Гельзин.

Автор:

Телеграф
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