Минай перед полуфиналом Кубка Украины с Динамо усилился тремя игроками

Олег Голодюк, Данил Кныш и Сергей Машталир пополнили ряды минайского клуба.

Закарпатский клуб из одноименного села Минай перед поединком с киевским Динамо усилился тремя футболистами.

Самым известным из этой троицы оказался Олег Голодюк, который выступал за Карпаты, Ворсклу, а также за венгерские Халадаши и Залаэгерсег.

Также в клуб перешли бывший полузащитник Калуша Данил Кныш и форвард Сергей Машталир, который ранее уже играл за Минай.

Отметим, что закарпатская команда проведет полуфинал Кубка Украины против Динамо уже завтра, 17 июня.

Ранее сообщалось, что матч Минай - Динамо рассудит Екатерина Монзуль.