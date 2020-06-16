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Минай перед полуфиналом Кубка Украины с Динамо усилился тремя игроками

Минай перед полуфиналом Кубка Украины с Динамо усилился тремя игроками
19:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Минай
Олег Голодюк, Данил Кныш и Сергей Машталир пополнили ряды минайского клуба.

Закарпатский клуб из одноименного села Минай перед поединком с киевским Динамо усилился тремя футболистами. 

Самым известным из этой троицы оказался Олег Голодюк, который выступал за Карпаты, Ворсклу, а также за венгерские Халадаши и Залаэгерсег. 

Также в клуб перешли бывший полузащитник Калуша Данил Кныш и форвард Сергей Машталир, который ранее уже играл за Минай.

Отметим, что закарпатская команда проведет полуфинал Кубка Украины против Динамо уже завтра, 17 июня.

Ранее сообщалось, что матч Минай - Динамо рассудит Екатерина Монзуль.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Кубок Украины, Олег Голодюк, ФК Минай, Данил Кныш, Сергей Машталир.

Автор:

Телеграф
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