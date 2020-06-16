Динамо финансово поможет клубам Первой лиги

Игорь Суркис сообщил, что финансово поможет тем клубам Первой лиги, у которых нет средств на тестирование команды на COVID-19.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис дал публичное обещание помочь украинским футбольным клубам Первой лиги профинансировать тестирование на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

"Я обещал финансово помочь тем клубам Первой лиги, у которых нет средств на тестирование команды на COVID-19. Такой безвозвратный целевой благотворительный взнос от "Динамо" в сумме 500 тысяч гривен сегодня будет перечислен в адрес ПФЛ. Дай Бог, чтобы все были здоровы и поскорее вернулись в привычный ритм футбольной жизни...", - сказал президент столичного клуба.

Напомним, после длительной дискуссии Первая лига украинского футбола приняла решение о возобновлении сезона. Ближайший тур состоится 24 июня.

Ранее Динамо огласило заявку на полуфинал Кубка Украины.