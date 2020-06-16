Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Власти Нью-Йорка дали добро на проведение US Open-2020
Власти Нью-Йорка дали добро на проведение US Open-2020
Беленький оценил перспективы Усика в хэвивейте
Беленький оценил перспективы Усика в хэвивейте
Валенсия будет судиться с испанской федерацией футбола
Валенсия будет судиться с испанской федерацией футбола
Украина сыграет с Россией в отборе на гандбольное Евро-2022
Украина сыграет с Россией в отборе на гандбольное Евро-2022

Динамо финансово поможет клубам Первой лиги

Динамо финансово поможет клубам Первой лиги
Обновлено 20:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)
Игорь Суркис сообщил, что финансово поможет тем клубам Первой лиги, у которых нет средств на тестирование команды на COVID-19.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис дал публичное обещание помочь украинским футбольным клубам Первой лиги профинансировать тестирование на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

"Я обещал финансово помочь тем клубам Первой лиги, у которых нет средств на тестирование команды на COVID-19. Такой безвозвратный целевой благотворительный взнос от "Динамо" в сумме 500 тысяч гривен сегодня будет перечислен в адрес ПФЛ. Дай Бог, чтобы все были здоровы и поскорее вернулись в привычный ритм футбольной жизни...", - сказал президент столичного клуба.

Напомним, после длительной дискуссии Первая лига украинского футбола приняла решение о возобновлении сезона. Ближайший тур состоится 24 июня.

Ранее Динамо огласило заявку на полуфинал Кубка Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Первая лига, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси, Мбаппе и Неймара показали в образе 1970-х (Фото)
02 Динамо огласило заявку на полуфинал Кубка Украины: Каргбо впервые попал в состав
03 Игрок Динамо перед полуфиналом Кубка Украины: Физически мы лучше Миная
04 Лига чемпионов и Лига Европы проведут финальные мини-турниры
05 Ребров может взять еще одного украинца в команду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь