Динамо огласило заявку на полуфинал Кубка Украины: Каргбо впервые попал в состав

Нападающий Ибрагим Каргбо впервые попал в заявку киевского клуба.

Динамо огласило список игроков, которые отправились на полуфинальный поединок Кубка Украины против Миная. Впервые в заявку киевлян на официальный матч попал бельгийский новичок Ибрагим Каргбо.

Динамо лишь в июне смогло дозаявить форварда, который присоединился к команде в декабре прошлого года. Каргбо в 2019 году был заигран за два бельгийских клуба, и не мог выступать за киевлян. Однако несколько дней назад ФИФА разрешила футболистам играть в официальных матчах за три клуба в течение одного сезона из-за пандемии коронавируса.

В составе киевлян также хавбек Виктор Цыганков, недавно восстановившийся после повреждения и вышедший на замену в последнем матче против Зари (3:1). Полностью заявка Динамо на полуфинальный матч выглядит так:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко;

Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Йосип Пиварич, Артем Шабанов, Томаш Кенджера;

Полузащитники: Виктор Цыганков, Карлос Де Пена, Миккель Дуэлунн, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Владимир Шепелев, Беньямин Вербич, Александр Андриевский, Александр Караваев;

Нападающие: Назарий Русин, Фран Соль, Ибрагим Каргбо.

Поединок пройдет в Ужгороде 17 июня. Начало матча — в 14:00. Во втором полуфинале 24 июня сыграют Ворскла и Мариуполь.

Ранее Виктор Леоненко прокомментировал матч Динамо — Заря. Обзор этой игры можно посмотреть у нас на сайте.