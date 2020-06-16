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Нани исполнил обещание, данное Роналду в финале Евро-2016

Нани исполнил обещание, данное Роналду в финале Евро-2016
Обновлено 22:06 Сегодня Телеграф championat.com
Нани рассказал об одном из моментов финального матча чемпионата Европы 2016 года.

Полузащитник сборной Португалии Нани рассказал, что он пообещал нападающему команды Криштиану Роналду выиграть финальный матч Евро-2016 с Францией (1:0). В том матче Роналду был заменён в первом тайме из-за травмы.

«Травма Роналду сильно повлияла на нашу команду. Когда я увидел, как он упал, то немного испугался. Впрочем, я думал, что он вернётся на поле после оказания помощи. Но затем он сказал мне, что не может продолжать. От этого у меня мурашки поползли по коже. Но я сказал ему: „Не волнуйся, мы выиграем этот матч для тебя“. Когда я надел капитанскую повязку, у меня на глазах выступили слёзы, и я разозлился. Я хотел сказать команде: „Вперёд! Мы должны играть ещё лучше“. Я не сделал этого, но, думаю, партнёры сами всё поняли. Мы боролись за Роналду и помогли ему выиграть титул. Это была заслуженная дань уважения игроку, который много дал команде и стране и который до этого времени играл решающую роль на турнире», — приводит слова Нани официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня Роналду презентовал свои новые бутсы.

Ранее сообщалось, что Роналду может вернуться в английский чемпионат.

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Все по теме:

Сборная Португалии, Нани, Криштиану Роналду, Евро-2016.

Автор:

Телеграф
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