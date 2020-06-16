Нани исполнил обещание, данное Роналду в финале Евро-2016

Нани рассказал об одном из моментов финального матча чемпионата Европы 2016 года.

Полузащитник сборной Португалии Нани рассказал, что он пообещал нападающему команды Криштиану Роналду выиграть финальный матч Евро-2016 с Францией (1:0). В том матче Роналду был заменён в первом тайме из-за травмы.

«Травма Роналду сильно повлияла на нашу команду. Когда я увидел, как он упал, то немного испугался. Впрочем, я думал, что он вернётся на поле после оказания помощи. Но затем он сказал мне, что не может продолжать. От этого у меня мурашки поползли по коже. Но я сказал ему: „Не волнуйся, мы выиграем этот матч для тебя“. Когда я надел капитанскую повязку, у меня на глазах выступили слёзы, и я разозлился. Я хотел сказать команде: „Вперёд! Мы должны играть ещё лучше“. Я не сделал этого, но, думаю, партнёры сами всё поняли. Мы боролись за Роналду и помогли ему выиграть титул. Это была заслуженная дань уважения игроку, который много дал команде и стране и который до этого времени играл решающую роль на турнире», — приводит слова Нани официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня Роналду презентовал свои новые бутсы.

Ранее сообщалось, что Роналду может вернуться в английский чемпионат.