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Бундеслига: "Бавария" стала чемпионом Германии

Бундеслига: "Бавария" стала чемпионом Германии
Обновлено 23:42 Сегодня Телеграф Укринформ
В матче 32-го тура чемпионата немецкой Бундеслиги "Бавария" обыграла на выезде "Вердер" 1:0 и стала чемпионом. За два тура до финиша мюнхенцы стали недосягаемыми для "Боруссии" (Дортмунд).

В конце первого тайма Левандовски вывел "Баварию" вперед. На 79-й минуте гости остались вдесятером - удалили Дэвиса. В меньшинстве мюнхенцы все равно довели дело до победы 1:0.

За два тура до финиша в чемпионате "Бавария" набрала 76 очков и стала недосягаемой для "Боруссии" (Дортмунд), у которой 66 очков и матч в запасе.

"РБ Лейпциг" занимает третью позицию - 62. На четвертом месте "Боруссия" (Менхенгладбах) - 59. 

Для "Баварии" это уже 30-й чемпионский титул.

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Это рекордный показатель для чемпионатов Германии. В этом сезоне "Бавария" может выиграть еще два трофея - Кубок Германии и Лигу чемпионов.

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Все по теме:

Бундеслига, Бавария, Футбол, Вердер.

Автор:

Телеграф
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