Бундеслига: "Бавария" стала чемпионом Германии

В матче 32-го тура чемпионата немецкой Бундеслиги "Бавария" обыграла на выезде "Вердер" 1:0 и стала чемпионом. За два тура до финиша мюнхенцы стали недосягаемыми для "Боруссии" (Дортмунд).

В конце первого тайма Левандовски вывел "Баварию" вперед. На 79-й минуте гости остались вдесятером - удалили Дэвиса. В меньшинстве мюнхенцы все равно довели дело до победы 1:0.

За два тура до финиша в чемпионате "Бавария" набрала 76 очков и стала недосягаемой для "Боруссии" (Дортмунд), у которой 66 очков и матч в запасе.

"РБ Лейпциг" занимает третью позицию - 62. На четвертом месте "Боруссия" (Менхенгладбах) - 59.

Для "Баварии" это уже 30-й чемпионский титул.

Это рекордный показатель для чемпионатов Германии. В этом сезоне "Бавария" может выиграть еще два трофея - Кубок Германии и Лигу чемпионов.