Бундеслига определилась с лучшим игроком мая (Видео)

Лучшим игроком Бундеслиги в мае признан полузащитник "Байера" Кай Хавертц. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

На протяжении мая футболисту удалось забить пять мячей. Он сделал дубль в матчах с "Вердером" (4:1) и "Боруссией" из Менхенгладбаха (3:1), а также отличился в игре с "Фрайбургом".

21-летний футболист в текущем сезоне провел 39 матчей за "Байер" во всех турнирах и забил 15 мячей при восьми голевых передачах.

The moment you've all been waiting for... @kaihavertz29 is our #BundesligaPOTM for May! @EASPORTSFIFA #FIFA20 pic.twitter.com/qfNVthrkzL

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 16, 2020