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АПЛ возвращается: сегодня состоятся два матча

АПЛ возвращается: сегодня состоятся два матча
09:08 Сегодня Телеграф sportarena
Сегодня, 17 июня, после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией COVID-19, возобновится розыгрыш английской Премьер-лиги. Будут сыграны два матча.

Вечером состоятся два перенесенных матча 28-го тура чемпионата: в 20:00 по киевскому времени сыграют Астон Вилла и Шеффилд Юнайтед, в 22:15 — Манчестер Сити и Арсенал.

30-й тур английской Премьер-лиги стартует в пятницу, 19 июня, его центральным матчем станет встреча Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед. Еще четыре матча будут сыграны в субботу, три в воскресенье, а завершится тур в понедельник.

Оба матча в Украине можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports Ukraine.

Лидирует в чемпионате Англии Ливерпуль, опережающий Манчестер Сити на 25 очков. В первом матче после рестарта сезона команда Юргена Клоппа сыграет с Эвертоном в дерби 21 июня.

Последний матч в АПЛ был сыгран 9 марта, после чего чемпионат ушел на вынужденную паузу.

Ранее в АПЛ обнаружили два новых случая заболевания на COVID-19.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Сити, ФК Астон Вилла, Футбол, АПЛ, ФК Шеффилд Юнайтед.

Автор:

Телеграф
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