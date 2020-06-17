Голы Фати и Месси - в обзоре матча Барселона - Леганес (Видео)

Барселона на своем поле одолела Леганес в рамках матча 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

В рамках 29-го тура Ла Лиги лидер чемпионата Барселона принимала одного из главных аутсайдеров – Леганес. Кике Сетьен произвел массовую ротацию состава после победы над Мальоркой, так что многие исполнители получили шанс проявить себя. Сразу же после стартового свистка хозяева ожидаемо завладели игровым и территориальным преимуществом, но все ограничивалось лишь контролем мяча. До ударов по воротам дело не доходило вовсе. Зато хозяева могли забить дважды, но в обоих случаях Герреро не повезло. Сперва нападающий пробил мимо тер Штегена, но ему на помощь пришел Лангле, выбивший мяч из пустых ворот. А затем Мигель Анхель с близкого расстояния пробил параллельно воротам.

Барселона еще какое-то время позволяла сопернику держать мяч, после чего полностью забрала его себе. Но пользы от этого было очень мало, ведь Куэльяр пребывал без работы. Первый удар в направлении его ворот случился аж на 30-й минуте, да и тот оказался очень неточным. Со временем оборона Леганеса стала заметно проседать, чем пытался воспользоваться соперник. С каждым разом каталонцы все ближе подбирались к владениям Куэльяра.

На 42-й минуте единственный удар в створ ворот гостей оказался результативным. Фати получил пас от Фирпо и прицельным ударом послал мяч в дальний угол – 1:0. В оставшееся до перерыва время Барса пыталась удвоить преимуществе в счете, но опасных моментов не создавала. Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе "сине-гранатовых".

После возобновления игры Барселона вновь забрала мяч под свой контроль и могла забить быстрый гол благодаря заработанному штрафному. Но Месси не удалось нанести идеальный прямой удар. Хозяева проводили атаку за атакой, но до опасных моментов дело не доходило, ведь в последней трети поля у них ничего не получалось. В одном из эпизодов мяч все же побывал в воротах Куэльяра после удара Гризманна, однако главный арбитр отметил забитый гол после консультации с видеоассистентом.

Через несколько минут Барселона получила отличный шанс все же забить во второй раз. Месси заработал пенальти благодаря сольному проходу, а затем он же его и реализовал — 2:0. После забитого гола происходящее на поле не изменилось — "сине-гранатовые" продолжали много владеть мячом, но уже шли в атаку с меньшим энтузиазмом. Каталонцы действовали в эконом-режиме, понимая, что им нужно беречь силы в преддверии важного поединка с Севильей.

Ближе к окончанию встречи подопечные Сетьена все же активизировались и создали несколько возможностей забить третий гол. Пуч имел две возможности отличиться в течение минуты, но оба раза ему не удалось переиграть Куэльяра. У гостей же был лишь один шанс вернуться в игру после удара Каррильо из выгодной позиции, но он оказался неточным. Барселона уверенно довела матч до логического завершения, разве что смазав концовку сразу пятью заработанными желтыми карточками. После этой победы каталонцы минимум на два дня оторвались от мадридского Реала на расстояние в пять набранных очков. Леганес же замыкает турнирную таблицу.

В 30-м туре Барселону ожидает встреча с одним из лидеров Ла Лиги Севильей, а Леганес сразится с конкурентом за выживание – Мальоркой.

Барселона - Леганес 2:0

Голы: Фати, 42, Месси, 69 (с пенальти)

Барселона: тер Штеген — Роберто (Семеду, 54), Пике (Умтити, 73), Лангле, Фирпо — Ракитич, Бускетс (Видаль, 63), Артур (Пуч, 73) — Месси, Гризманн, Фати (Суарес, 54)

Леганес: Куэльяр — Бустинса, Тарин, Авазием, Силва (Родригеш, 71) — Ресио (Хиль, 85), Перес — Руйбаль, Меса (Ассале, 46), Эрасо (Амаду, 63) — Герреро (Каррильо, 71)

Предупреждения: Умтити, Пуч, Лангле, Фирпо, Ракитич — Бустинса, Перес, Авазием

Ранее сообщалось, что Ла Лига будет судиться с болельщиком, который выбежал на поле в матче Мальорка - Барселона.