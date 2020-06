Ла Лига будет судиться с болельщиком, который выбежал на поле в матче Мальорка - Барселона

Руководство Ла Лиги намерено обратиться в суд по факту проникновения на поле болельщика в матче 28-го тура чемпионата Испании Мальорка — Барселона (0:4).

Болельщик выбежал на газон во время матча, чтобы сфотографироваться со звездой каталонского клуба Лионелем Месси. На нем была надета футболка сборной Аргентины с фамилией Месси.

В Ла Лиге расценивают поведение фаната как преступное, потому что на нем не было никаких средств индивидуальной защиты и он рисковал здоровьем окружающих. Стюардам пришлось ловить и уводить нарушителя с поля.

Месси, ради которого выбежал его фанат, отметился забитым голом в матче с Мальоркой на 93-й минуте поединка.

No fans in the stadium.

Match stopped because of a pitch invader. #BarcaMallorca pic.twitter.com/mjAZCrPfzt

— FC Barcelona Fans Nation (@fcbfn10) June 13, 2020