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Ла Лига будет судиться с болельщиком, который выбежал на поле в матче Мальорка - Барселона

Ла Лига будет судиться с болельщиком, который выбежал на поле в матче Мальорка - Барселона
15:44 Сегодня Телеграф sportarena
Болельщик выбежал на газон во время матча Мальорка - Барселона.

Руководство Ла Лиги намерено обратиться в суд по факту проникновения на поле болельщика в матче 28-го тура чемпионата Испании Мальорка — Барселона (0:4).

Болельщик выбежал на газон во время матча, чтобы сфотографироваться со звездой каталонского клуба Лионелем Месси. На нем была надета футболка сборной Аргентины с фамилией Месси.

В Ла Лиге расценивают поведение фаната как преступное, потому что на нем не было никаких средств индивидуальной защиты и он рисковал здоровьем окружающих. Стюардам пришлось ловить и уводить нарушителя с поля.

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Месси, ради которого выбежал его фанат, отметился забитым голом в матче с Мальоркой на 93-й минуте поединка.

Барселона укрепила лидерство в Ла Лиге — каталонцы опережают Реал на пять очков. Бланкос сегодня, 14 июня, дома примут Эйбар. Мальорка с 25 очками идет в зоне вылета.

В следующем туре 16 июня Барселона дома примет Леганес, Мальорка на выезде встретится с Вильярреалом.

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