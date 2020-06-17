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Шахтеру на заметку: Боруссия М разобралась с Вольфсбургом: обзор матча (Видео)

Шахтеру на заметку: Боруссия М разобралась с Вольфсбургом: обзор матча (Видео)
Обновлено 10:14 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 32-го тура чемпионата Германии Боруссия М - Вольфсбург.

Боруссия М одолела Вольфсбург в поединке 32-го тура Бундеслиги.

"Жеребята" поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице, а "волки" остались на шестом месте. 

Боруссия М - Вольфсбург 3:0

Голы: Хофманн, 10, 30, Штиндль, 65

Боруссия М: Зоммер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Лайнер, Нойхаус (Дукуре, 90), Хофманн, Крамер, Траоре (Херрманн, 72), Эмболо (Бенеш, 81), Штиндль (Беннеттс, 90)

Вольфсбург: Кастельс, Понграчич (Кнохе, 72), Мбабу, Брукс, Герхардт (Гилавоги, 70), Шлагер, Штеффен, Арнольд (Брекало, 60), Клаус (Мармуш, 70), Жоао Виктор (Гинчек, 70), Вегорст

Предупреждения: Понграчич, Вегорст, Эльведи, Мбабу, Гилаво

Отметим, Вольфсбург является соперником Шахтера по 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, вчера Бавария досрочно стала чемпионом Германии сезона 2019/20.

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Все по теме:

Бундеслига, Вольфсбург, Футбол, ФК Боруссия М.

Автор:

Телеграф
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