Чемпионский гол Левандовски - в обзоре матча Вердер - Бавария (Видео)

Видео гола и обзор матча 32-го тура чемпионата Германии Вердер - Бавария.

В рамках 32-го тура чемпионата Германии мюнхенская Бавария осталась в меньшинстве, однако смогла одолеть Вердер со счетом 0:1.

За "баварцев" забил Роберт Левандовски после передачи от Жерома Боатенга. Отметим, что на 79-й минуте вторую желтую карточку получил Альфонсо Дэвис.

Заметим, что у "Голливуда" теперь 76 очков после 32 игр, а у БД – 66 после 31 матча.

Таким образом, это 30-й титул чемпиона для Баварии – им принадлежит рекорд. На втором месте находится Нюрнберг, у которого девять побед.

Кроме того, вчера был сыгран матч, за которым внимательно наблюдали в Украине. Соперник Шахтера по Лиге Европы Вольфсбург разгромно уступил Боруссии М.

Вердер - Бавария 0:1

Гол: Левандовски, 43

Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Велькович (Писсаро, 88), Мойсандер, Фридль — Классен (Фуллькруг, 84), Фогт (Лангкамп, 46), Эггештайн — Биттенкурт (Бартельс, 62), Осако, Рашица (Сарджент, 62)

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Гнабри (Эрнандес, 82), Мюллер, Коман — Левандовски

Предупреждения: Эггештайн, Лангкамп — Дэвис, Киммих

Удаление: Дэвис, 79 (повторное предупреждение)