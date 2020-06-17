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Сегодня УЕФА примет решение по возобновлению Лиги чемпионов и Лиги Европы

Сегодня УЕФА примет решение по возобновлению Лиги чемпионов и Лиги Европы
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф sport.ua
17 июня состоится заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором планируется огласить дату возвращения еврокубков.

В среду, 17 июня, в 16:30 по Киеву состоится заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором будут определены новые даты матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также все другие ключевые вопросы.

Отметим, что УЕФА создал две рабочие группы 17 марта. Впоследствии они представили различные варианты календаря, охватывающие матчи клубов и сборных.

Напомним, эпидемия COVID-19 вынудила УЕФА отложить или отменить большинство своих матчей. Лига чемпионов была остановлена с 11 марта, Лига Европы – с 12.

К тому моменту в ЛЧ завершилась половина противостояний 1/8 финала. Путевки в четвертьфинал завоевали ПСЖ, «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта». В четырех оставшихся противостояниях нужно провести ответные матчи. В Лиге Европы были сыграны шесть первых матчей 1/8 финала, два матча были перенесены.

Ранее УЕФА поделилась планами по доигрыванию сезона.

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Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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