Сегодня УЕФА примет решение по возобновлению Лиги чемпионов и Лиги Европы

17 июня состоится заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором планируется огласить дату возвращения еврокубков.

В среду, 17 июня, в 16:30 по Киеву состоится заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором будут определены новые даты матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также все другие ключевые вопросы.

Отметим, что УЕФА создал две рабочие группы 17 марта. Впоследствии они представили различные варианты календаря, охватывающие матчи клубов и сборных.

Напомним, эпидемия COVID-19 вынудила УЕФА отложить или отменить большинство своих матчей. Лига чемпионов была остановлена с 11 марта, Лига Европы – с 12.

К тому моменту в ЛЧ завершилась половина противостояний 1/8 финала. Путевки в четвертьфинал завоевали ПСЖ, «Атлетико», «РБ Лейпциг» и «Аталанта». В четырех оставшихся противостояниях нужно провести ответные матчи. В Лиге Европы были сыграны шесть первых матчей 1/8 финала, два матча были перенесены.

Ранее УЕФА поделилась планами по доигрыванию сезона.