Соль - в основе Динамо на кубковый матч с Минаем

В рамках полуфинального матча Кубка Украины Минай принимает киевское Динамо.
Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы команд.
Минай: Попович - Допилка, Маткобожик, Жичиков - Вагин, Оринчак, Кныш, Нуриев - Глагола, Пиняшко, Стасюк
Запасные: Кулинич А., Голодюк, Машталир, Гавриленко, Кополовец, Ткачук А., Кича Ан., Микуляк
Динамо: Бойко — Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич — Андриевский, Шепелев, Дуэлунд — Де Пена, Соль, Вербич
Запасные: Бущан, Кендзера, Миколенко, Шапаренко, Цитаишвили, Цыганков, Буяльский, Русин, Каргбо
Начало поединка - в 14:00 по киевскому времени. Следить за событиями данной встречи можно в видео онлайн-трансляции на нашем сайте.