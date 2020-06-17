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Соль - в основе Динамо на кубковый матч с Минаем

Соль - в основе Динамо на кубковый матч с Минаем
13:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook
Нападающий Фран Соль попал в основной состав Динамо на полуфинальный матч Кубка Украины с Минаем.

В рамках полуфинального матча Кубка Украины Минай принимает киевское Динамо.

Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы команд.

Минай: Попович - Допилка, Маткобожик, Жичиков - Вагин, Оринчак, Кныш, Нуриев - Глагола, Пиняшко, Стасюк

Запасные: Кулинич А., Голодюк, Машталир, Гавриленко, Кополовец, Ткачук А., Кича Ан., Микуляк

Динамо: Бойко — Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич — Андриевский, Шепелев, Дуэлунд — Де Пена, Соль, Вербич

Запасные: Бущан, Кендзера, Миколенко, Шапаренко, Цитаишвили, Цыганков, Буяльский, Русин, Каргбо

Начало поединка - в 14:00 по киевскому времени. Следить за событиями данной встречи можно в видео онлайн-трансляции на нашем сайте.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Кубок Украины, ФК Минай.

Автор:

Телеграф
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