Олимпик официально подтвердил возвращение Гошкодери

Полузащитник Виталий Гошкодеря подписал контракт с Олимпиком.

Олимпик на официальном сайте подтвердил переход полузащитника Виталия Гошкодери.

32-летний игрок присоединился к дончанам на правах свободного агента, последним его клубом был Черноморец, который он покинул в декабре прошлого года.

Гошкодеря уже выступал в составе Олимпика в сезоне 2008/09 и 2015/17 годах, проведя в общей сложности 68 матчей и забив один гол.

Помимо Олимпика и Черноморца, воспитанник Шахтера играл за Волынь, Кривбасс, Нефтяник и казахстанский Окжетпес.

После 26 туров команда Игоря Климовского занимает девятое место в чемпионате Украины. В ближайшую субботу, 20 июня, олимпийцы сыграют с Карпатами.

Ранее сообщалось, что владелец Олимпика намерен перевезти клуб в Одессу.