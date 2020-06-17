Олимпик официально подтвердил возвращение Гошкодери

Олимпик на официальном сайте подтвердил переход полузащитника Виталия Гошкодери.
32-летний игрок присоединился к дончанам на правах свободного агента, последним его клубом был Черноморец, который он покинул в декабре прошлого года.
Гошкодеря уже выступал в составе Олимпика в сезоне 2008/09 и 2015/17 годах, проведя в общей сложности 68 матчей и забив один гол.
Помимо Олимпика и Черноморца, воспитанник Шахтера играл за Волынь, Кривбасс, Нефтяник и казахстанский Окжетпес.
После 26 туров команда Игоря Климовского занимает девятое место в чемпионате Украины. В ближайшую субботу, 20 июня, олимпийцы сыграют с Карпатами.
Ранее сообщалось, что владелец Олимпика намерен перевезти клуб в Одессу.