УЕФА определилась с датой жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов

В пятницу, 10 июля, УЕФА планирует провести жеребьевку четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов-2019/20. Об этом сообщает L’Équipe.

Финальный этап главного еврокубка, прерванного в марте, будет доигран в Лиссабоне в формате «финала восьми» в августе. Сегодня исполком УЕФА должен утвердить эти решения.

В 1/4 финала уже вышли «Аталанта», «Атлетико», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг». Еще четыре участника должны определиться по итогам ответных игр 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что матчи «Ювентус» – «Лион», «Барселона» – «Наполи», «Манчестер Сити» – «Реал» и «Бавария» – «Челси» пройдут 7 и 8 августа.

Также известно, что четвертьфиналы будут проводиться с 12 по 15 августа, полуфиналы – 18-19 августа, финал запланирован на 23 число.