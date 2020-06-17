Динамо прошло Минай на пути в финал Кубка Украины

Киевское Динамо благодаря дублю полузащитника Дуэлунна обеспечило себе выход в финал кубка Украины-2020.

Героем поединка против Миная стал датчанин Миккель Дуэлунн, забивший дважды еще в первой половине встречи. Для хавбека дубль стал первым в составе киевлян. При счете 1:0 отличиться мог еще и Фран Соль, но испанец не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

Отметим главный арбитр встречи Екатерина Монзуль в ряде спорных ситуаций использовала VAR. В начале второго тайма из-за офсайда после просмотра видеоповтора был отменен гол Беньямина Вербича.

В целом, никаких трудностей с соперником из Первой лиги у команды Алексея Михайличенко не возникло. Кроме того, в составе киевлян дебютировал форвард Ибрагим Каргбо.

Минай - Динамо 0:2

Голы: Дуэлунн, 9, 39

Нереализованный пенальти: Соль, 27 (мимо)

Отметим, матч прошел при явном нарушении карантинных мер. Болельщики в большом количестве собрались рядом с бровкой.

Соперник Динамо по финалу Кубка Украины определится через неделю, 24 июня, в противостоянии Ворсклы и Мариуполя.