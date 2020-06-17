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Синиша Михайлович продлил контракт с Болоньей

Синиша Михайлович продлил контракт с Болоньей
16:46 Сегодня Телеграф sportarena
Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович продлил контракт с клубом на три года.

Синиша Михайлович возглавил Болонью в январе 2019 года. В прошлом сезоне под его руководством команда из Эмилии-Романьи заняла 10 место турнирной таблицы Серии А.

До назначения в Болонье Синиша Михайлович работал в Катанье, Фиорентине, Сампдории, Милане, Торино, Спортинге и сборной Сербии. Также он ранее уже возглавлял Болонью с 2008 по 2009 год.

В прошлом году стало известно, что Михайлович болен лейкемией. Он лечился, а в ноябре успешно завершил курс химиотерапии и вернулся к работе.

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В данный момент Болонья находится на 10-м месте турнирной таблицы Серии А. В первом матче после возобновления сезона команда Михайловича встретится 22 июня с Ювентусом.

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Серия А, Футбол, ФК Болонья.

Автор:

Телеграф
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