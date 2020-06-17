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УЕФА принял ряд решений по еврокубкам: финалы ЛЧ, ЛЕ, формат турниров

УЕФА принял ряд решений по еврокубкам: финалы ЛЧ, ЛЕ, формат турниров
17:44 Сегодня Телеграф sport.ua
Состоялась видеоконференция Исполкома УЕФА, на которой было принято ряд важнейших решений по еврокубкам.

Еврокубки текущего сезона возобновятся и будут доиграны в августе. Предлагаем вашему  вниманию ознакомиться с принятыми решениями.

Официальные решения УЕФА

  • Принято решение о доигрывании текущего сезона еврокубков в августе без зрителей.
  • Жеребьевка оставшихся матчей еврокубков состоится 10 июля.
  • Доигрывание еврокубков со стадии 1/4 финала пройдет в сокращенном формате, из одного матча.
  • Доигрывание оставшихся ответных 1/8 финала ЛЧ пройдут 7–8 августа.
  • Финальный турнир 8-ми клубов в Лиге чемпионов примет португальский Лиссабон 12–23 августа.
  • 1/8 финала ЛЕ «Интер» – «Хетафе» и «Рома» – «Севилья» пройдут из одного матча 5–6 августа.
  • Финал 8-ми в Лиге Европы – 10–21 августа: Кельн, Дюссельдорф, Дуйсбург и Гельзенкирхен.
  • Остальные шесть пар ЛЕ, в т. ч. «Шахтер» – «Вольфсбург», сыграют 2-е матчи, как запланировано.
  • Финальный матч ЛЕ пройдет 21 августа в Кельне, а ЛЧ – 23 августа в Лиссабоне.
  • Финальный турнир 8-ми клубов в женской Лиге чемпионов пройдет в Бильбао и Сан-Себастьяне.
  • Суперкубок Европы 2020 пройдет в Будапеште, столице Венгрии, 24 сентября.
  • Финал Лиги чемпионов в следующем, 2021 году состоится в турецком Стамбуле.
  • Финал ЛЧ в 2022 году пройдет в Санкт-Петербурге, в 2023 – в Мюнхене, в 2024 – в Лондоне.
  • В 2021 году финал ЛЕ примет Гданьск, в 2022 – Севилья, в 2023 – Будапешт.
  • Все 12 городов смогут принять перенесенный чемпионат Европы по футболу в 2021 году.
  • Квалификация ЛЧ и ЛЕ следующего сезона будет состоять из одного матча, а не двух.

Лига чемпионов 2019/20

  • 7–8 августа: доигрывание 1/8 финала (арены будут определены)
  • 12–15 августа: 1/4 финала (Лиссабон)
  • 17–19 августа: 1/2 финала (Лиссабон)
  • 23 августа: финал (Лиссабон)

Ранее УЕФА исключил турецкий клуб из еврокубков на один сезон.

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УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов.

Автор:

Телеграф
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