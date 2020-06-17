УЕФА принял ряд решений по еврокубкам: финалы ЛЧ, ЛЕ, формат турниров

Состоялась видеоконференция Исполкома УЕФА, на которой было принято ряд важнейших решений по еврокубкам.
Еврокубки текущего сезона возобновятся и будут доиграны в августе. Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с принятыми решениями.
Официальные решения УЕФА
- Принято решение о доигрывании текущего сезона еврокубков в августе без зрителей.
- Жеребьевка оставшихся матчей еврокубков состоится 10 июля.
- Доигрывание еврокубков со стадии 1/4 финала пройдет в сокращенном формате, из одного матча.
- Доигрывание оставшихся ответных 1/8 финала ЛЧ пройдут 7–8 августа.
- Финальный турнир 8-ми клубов в Лиге чемпионов примет португальский Лиссабон 12–23 августа.
- 1/8 финала ЛЕ «Интер» – «Хетафе» и «Рома» – «Севилья» пройдут из одного матча 5–6 августа.
- Финал 8-ми в Лиге Европы – 10–21 августа: Кельн, Дюссельдорф, Дуйсбург и Гельзенкирхен.
- Остальные шесть пар ЛЕ, в т. ч. «Шахтер» – «Вольфсбург», сыграют 2-е матчи, как запланировано.
- Финальный матч ЛЕ пройдет 21 августа в Кельне, а ЛЧ – 23 августа в Лиссабоне.
- Финальный турнир 8-ми клубов в женской Лиге чемпионов пройдет в Бильбао и Сан-Себастьяне.
- Суперкубок Европы 2020 пройдет в Будапеште, столице Венгрии, 24 сентября.
- Финал Лиги чемпионов в следующем, 2021 году состоится в турецком Стамбуле.
- Финал ЛЧ в 2022 году пройдет в Санкт-Петербурге, в 2023 – в Мюнхене, в 2024 – в Лондоне.
- В 2021 году финал ЛЕ примет Гданьск, в 2022 – Севилья, в 2023 – Будапешт.
- Все 12 городов смогут принять перенесенный чемпионат Европы по футболу в 2021 году.
- Квалификация ЛЧ и ЛЕ следующего сезона будет состоять из одного матча, а не двух.
Лига чемпионов 2019/20
- 7–8 августа: доигрывание 1/8 финала (арены будут определены)
- 12–15 августа: 1/4 финала (Лиссабон)
- 17–19 августа: 1/2 финала (Лиссабон)
- 23 августа: финал (Лиссабон)
Ранее УЕФА исключил турецкий клуб из еврокубков на один сезон.