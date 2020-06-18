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Чемпионат Испании: Осасуна разгромно уступила Атлетико

Чемпионат Испании: Осасуна разгромно уступила Атлетико
02:54 Сегодня Телеграф sportarena.com
Атлетико в 29-м туре Примеры на выезде легко разгромил Осасуну — 5:0.

Героем матча стал полузащитник Матрасников Жоау Феликс, который отметился дублем. Первый гол португалец провел на 27-й минуте, второй — на 56-й, воспользовавшись передачей Диего Косты.

Впрочем, на этом Атлетико не остановился. Третий мяч в игре забил вышедший на замену Льоренте, который отличился на 79-й минуте встречи, еще по голу провели Мората и Карраско.

Команда Диего Симеоне прервала серию из трех ничьих подряд и вышла на четвертое место в турнирной таблице Примеры. Осасуна с 35 очками идет на 11-й позиции.

В следующем туре Атлетико 20 июня дома примет Вальядолид. Осасуна днем позже на выезде сыграет против Валенсии.

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Осасуна — Атлетико — 0:5

Голы: Жоау Феликс, 27, 56, Льоренте, 79, Мората, 84, Карраско, 89.

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Футбол, Атлетико, Осасуна.

Автор:

Телеграф
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