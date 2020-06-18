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Ребров о чемпионстве в Венгрии: Праздновали не так, как в Украине

Ребров о чемпионстве в Венгрии: Праздновали не так, как в Украине
Обновлено 09:09 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: Твиттер
Главный тренер «Ференцвароша» подвел итоги завоевания второго подряд чемпионского титула.

46-летний наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал завоевание второго чемпионского титула со своей командой.

— Как отпраздновали? Долго обмывали золотые медали?

— Нет, не так, как в Украине (улыбается). Да и гулять нам некогда. Дали команде только один выходной, ведь в субботу уже дерби с «Уйпештом».

— Будете доигрывать сезон основным составом?

— Посмотрим, кто сыграет в оставшихся матчах, но раньше времени в отпуск никто не уйдет. До последнего тура все футболисты будут вместе с командой.

— Что для вас значит очередной трофей в вашей карьере?

— Я никогда не задумывался, какой титул важнее всего — они для меня все ценны, поскольку были добыты большим трудом. Но, как уже мною было сказано, защитить чемпионство всегда сложнее, нежели завоевать его в первый раз. Так было и в «Динамо», так произошло в «Ференцвароше». Все-таки после первой победы всегда немного притупляется мотивация, но мы с этой проблемой справились. Прошли сезон очень ровно.

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— Для тренера всегда важны не только победы, но и рост игроков. С этим у вас тоже все в порядке?

— Да, я вижу улучшение игры практически у каждого исполнителя. Кто-то добивается большего прогресса, кого-то приглашают в сборную. Для меня важно, что футболисты воспринимают наши требования, у них есть понимание нашей игры и чувство своих позиций. На высоком профессиональном уровне ты уже не можешь сильно улучшить техническое мастерство игрока, хотя мы работаем и над этим. Однако совершенно очевидно, что каждый должен знать свою роль на поле, а с этим у нас в команде порядок.

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Сергей Ребров, ФК Ференцварош.

Автор:

Телеграф
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