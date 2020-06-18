Скачать
Четверг, 18.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Незабитый пенальти Соля, отмененный гол Вербича - в обзоре полуфинала КУ Минай - Динамо (Видео)
Незабитый пенальти Соля, отмененный гол Вербича - в обзоре полуфинала КУ Минай - Динамо (Видео)
УЕФА принял ряд решений по еврокубкам: финалы ЛЧ, ЛЕ, формат турниров
УЕФА принял ряд решений по еврокубкам: финалы ЛЧ, ЛЕ, формат турниров
Украинка с 13-м размером груди и пара трансгендеров: в Таиланде состоится турнир по ММА
Украинка с 13-м размером груди и пара трансгендеров: в Таиланде состоится турнир по ММА
"Наполи" завоевал Кубок Италии
"Наполи" завоевал Кубок Италии

Первая победа после карантина: Ман Сити разобрался с Арсеналом (Видео)

Первая победа после карантина: Ман Сити разобрался с Арсеналом (Видео)
Обновлено 09:24 Сегодня Телеграф
В перенесенном матче 28-го тура АПЛ Манчестер Сити на своем поле переиграл Арсенал со счетом 3:0.

Горожане открыли счет в добавленное время первого тайма. Первый мяч в АПЛ после возобновления сезона забил Рахим Стерлинг.

Помимо пропущенного мяча, первый тайм для Канониров вышел негативным из-за сразу двух травм. Артета вынужденно заменил Гранита Джаку и Пабло Мари.

Второй тайм начался с удаления у Арсенала Давида Луиса, который сфолил в своей штрафной. Команда Пепа Гвардиолы забила с пенальти — мяч на счету Кевина Де Брейне. Окончательным третьим голом в ворота Канониров отметился Фил Фоден.

Украинский защитник Сити Александр Зинченко попал в заявку на матч, но провел всю игру на скамейке для запасных.

Манчестер Сити закрепился на втором месте турнирной таблицы АПЛ, оторвавшись от третьего Лестера на 7 очков. Арсенал продолжает находиться на девятой позиции.

В следующем туре Горожане 22 июня сыграет с Бернли, Арсенал сыграет с Брайтоном 20 июня.

Реалу на заметку: Лунин отбил пенальти в чемпионате Испании (Видео)

Английская Премьер-лига. 28-й тур

Манчестер Сити — Арсенал 3:0 (1:0)

Голы: Стерлинг, 45+2, Де Брейне, 51 (пен.), Фоден, 90+2

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Сити, АПЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наполи - Ювентус: онлайн-трансляция финала Кубка Италии-2020 (Видео)
02 Чемпионат Испании: Осасуна разгромно уступила Атлетико
03 "Наполи" завоевал Кубок Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь