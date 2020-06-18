Первая победа после карантина: Ман Сити разобрался с Арсеналом (Видео)

В перенесенном матче 28-го тура АПЛ Манчестер Сити на своем поле переиграл Арсенал со счетом 3:0.

Горожане открыли счет в добавленное время первого тайма. Первый мяч в АПЛ после возобновления сезона забил Рахим Стерлинг.

Помимо пропущенного мяча, первый тайм для Канониров вышел негативным из-за сразу двух травм. Артета вынужденно заменил Гранита Джаку и Пабло Мари.

Второй тайм начался с удаления у Арсенала Давида Луиса, который сфолил в своей штрафной. Команда Пепа Гвардиолы забила с пенальти — мяч на счету Кевина Де Брейне. Окончательным третьим голом в ворота Канониров отметился Фил Фоден.

Украинский защитник Сити Александр Зинченко попал в заявку на матч, но провел всю игру на скамейке для запасных.

Манчестер Сити закрепился на втором месте турнирной таблицы АПЛ, оторвавшись от третьего Лестера на 7 очков. Арсенал продолжает находиться на девятой позиции.

В следующем туре Горожане 22 июня сыграет с Бернли, Арсенал сыграет с Брайтоном 20 июня.

Английская Премьер-лига. 28-й тур

Манчестер Сити — Арсенал 3:0 (1:0)

Голы: Стерлинг, 45+2, Де Брейне, 51 (пен.), Фоден, 90+2