Каштру: Шахтер подойдет готовым к Лиге Европы

Луиш Каштру рассказал о готовности Шахтера к еврокубковому турниру.

Главный тренер футболистов донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о возможном завоевании чемпионства в матче 27-го тура УПЛ против "Александрии".

58-летний португальский специалист подчеркнул, что еще ни разу не был чемпионом с командой Премьер-лиги, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

"Я становился со своими игроками чемпионом Третьей лиги, Второй… Но, действительно, впервые в карьере пришел в такой клуб, где могу стать чемпионом Премьер-лиги. Мы с командой, с нашими болельщиками и администрацией практически добились титула. Конечно, это чувство уверенности и огромной радости. Я всегда говорил: в один день стану чемпионом в Премьер-лиге, потому что очень много трудился в течение карьеры. Мы сможем это сделать, вне всяких сомнений. Это плоды усердной работы моих игроков и тренерского штаба. К матчу с "Александрией" мы подходим абсолютно спокойно. Моя жизнь всегда строилась на полном спокойствии. Единственное, за что мы должны переживать, – наша совесть должна быть чиста", - сказал Каштру.

"Шахтер" встретится с "Александрией" 20 июня (начало матча в 19.30). В случае победы донетчане станут чемпионами Украины.