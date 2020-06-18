УЕФА готовится к возрождению европейского футбола в ближайшее время

Павелко уверен, что в августе футбольная жизнь Европы закипит по полной.

Сегодня второй день заседания исполнительного комитета УЕФА, в котором принимает участие президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По его словам, все члены исполкома, и прежде всего - президент УЕФА Александр Чеферин, настроены позитивно и готовятся к поэтапному возрождению европейского футбола в ближайшее время, сообщает пресс-служба УАФ.

"Во время организации всех турниров, проходящих под эгидой УЕФА, будет действовать четкий медицинский протокол, который минимизирует риски, связанные с пандемией COVID-19. Начиная с августа, футбольная жизнь континента забурлит по полной. Благодаря непрерывной работе и сотрудничеству даже во время жестких карантинных ограничений руководство и администрация УЕФА - со всеми а национальными ассоциациями", - заявил Павелко.

"Пообщавшись с коллегами из других стран, убедился, что ситуация в украинском футболе отличается в положительную сторону. После обновления матчей УПЛ и Кубка Украины в ближайшее время возобновятся и поединки в Первой лиге. За это я особенно благодарен команде УАФ, которая продолжала активную работу и во время карантина", - сказав руководитель УАФ.

Президент ассоциации напомнил, что вчера удалось добиться увеличения квоты участников матчей в Украине до 230-ти. Это позволит аккредитовать журналистов.

"Далее главным приоритетом и для УАФ, и для УЕФА является вопрос возвращения болельщиков на трибуны. Продолжаем работу в этом направлении. Призываю всех наших болельщиков: придерживайтесь рекомендаций МЗ, берегите себя и своих близких, ведь от этого зависит, как быстро вы сможете снова наслаждаться любимой игрой. Всем крепкого здоровья!" - обратился Павелко к футбольной общественности Украины.

Напомним, 17 июня исполком УЕФА принял ряд важных решений относительно соревнований с участием сборных и клубов.