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Пять главных интриг перед рестартом Серии А

Пять главных интриг перед рестартом Серии А
14:43 Сегодня Телеграф
Итальянский футбол вышел из карантина, и уже даже известен обладатель Кубка.

Наполи за 2 матча после паузы забил 1 мяч, но этого хватило, чтобы выйти в финал Коппы и обыграть в нем Ювентус в серии пенальти. Рино Гаттузо взял первый трофей в карьере и, по сути, выполнил задачу на сезон – Наполи в еврокубках. А вот для остальных тренеров все только начинается.

Интрига №1: кто станет чемпионом

Главные претенденты: Ювентус, Лацио и Интер

В дебютном сезоне в Юве Маурицио Сарри уже упустил два трофея: туринцы проиграли Лацио в матче за Суперкубок Италии и уступили Наполи в борьбе за Кубок. Но об этих неудачах вспомнят только в том случае, если Ювентус провалится и в чемпионате. Бьянконери 8 лет подряд берут скудетто – если Сарри не добьется успеха в Серии А, то вполне может остаться без работы.

После 26 туров Юве опережает Лацио на 1 очко, а Интер – на 9, но у команды Антонио Конте есть матч в запасе. Интер в этой борьбе – аутсайдер, коэффициент Parimatch на чемпионство нерадзурри – 11.0. Миланцы шли вровень с конкурентами еще за несколько недель до карантина, но поражения от Лацио и Интера отбросили их на третье место с минимальными шансами на успех.

Интеру нужно чудо, а вот Ювентус и Лацио должны надеяться исключительно на себя. Команда Симоне Индзаги дважды в этом сезоне обыграла туринцев, проигрывает в чемпионате реже, чем Юве (2 поражения против 3), забивает больше и пропускает меньше, но идет второй. Сравнивать календари претендентов на титул, наверное, нет смысла – матчи Кубка показали, что после паузы будет много непредсказуемых результатов. Возможно, решающим моментом сезона станет встреча Ювентуса и Лацио в Турине в 34 туре. В любом случае аналитики Parimatch уверены, что Юве не упустит лидерство: 1.40 на чемпионство команды Сарри, 3.00 ¬– на третий титул в истории Лацио.

Интрига №2: кто получит путевку в Лигу чемпионов

Главные претенденты: Аталанта и Рома

Теоретически Интер может выпасть из четверки, но давайте предположим, что команда Антонио Конте обойдется без катастрофы в конце сезона. За четвертое место, судя по всему, будут бороться Аталанта и Рома. В Наполи, конечно, заявляют, что тоже хотят в четверку, но команде Рино Гаттузо будет непросто – она отстает от идущей пятой Ромы на 6 очков.

Аталанта проводит очередной выдающийся сезон. По итогам прошлого чемпионата бергамаски впервые попали в Лигу чемпионов и сейчас вполне уверенно чувствуют себя среди лидеров. По потерянным очкам Аталанта опережает Рому на 6 пунктов, имеет преимущество по личным встречам, выиграв дважды (2:0, 2:1). Среди минусов – календарь. Аталанте еще играть с Лацио, Наполи, Ювентусом и Интером. Но и у Ромы соперники те же – за исключением Лацио (римское дерби в январе завершилось ничьей 1:1).

Рома ушла на паузу с 2 победами подряд, но до этого не выигрывала 4 тура – команде Паулу Фонсеки очень не хватает стабильности. Аталанта в чемпионате проиграла один из последних 9 матчей, а в Лиге чемпионов уничтожила Валенсию. В этой ситуации все в руках команды Джан Пьеро Гасперини, и эксперты Parimatch в ней не сомневаются: 1.20 на Аталанту в ЛЧ, 3.50 – на Рому.

Интрига №3: кто попадет в Лигу Европы

Главные претенденты: Милан, Верона, Парма, Болонья

Для Милана попадание в еврокубки станет минимальной компенсацией в очередном проваленном сезоне – руководство амбициозно заявляло о Лиге чемпионов, но снова ничего не вышло. Для всех остальных команд, которые идут около зоны еврокубков, седьмое место и путевка в ЛЕ будет огромным успехом. Делать прогноз невероятно сложно еще и потому, что плотность в таблице огромная – даже идущая 13-й Фиорентина отстает от седьмого места всего на 6 очков.

Самый интересный вопрос – получится ли у Милана? Рискнем предположить, что нет, да и не нужно – все-таки очередную перестройку лучше проводить, сосредоточившись на одном турнире.

Интрига №4: кто вылетит

Главные претенденты: Брешия, Спал, Лечче, Дженоа, Сампдория

Брешия отстает от спасительного 17 места на 9 очков, и даже президент клуба Массимо Челлино не верит в успех. У Спала ситуация похожая – минус 7.

Кто станет третьим? Перед паузой Дженоа и Лечче пошли на поправку: генуэзцы проиграли один раз за 6 туров, салентини выдали серию из трех побед подряд, но после карантина все может быть абсолютно иначе.

Проблемы у Сампдории, однако руководство верит в опыт Клаудио Раньери. В теории сложно может быть и Торино, ушедшему на карантин с семью поражениями подряд, и Удинезе. Ситуация прояснится после нескольких сыгранных туров, а пока все очень запутано.

Интрига №5: кто станет лучшим бомбардиром

Главные претенденты: Чиро Иммобиле и Криштиану Роналду

27 голов за 26 туров – бомбардир Лацио Чиро Иммобиле засматривается на рекорд Серии А, принадлежащий Гонсало Игуаину, забившему в чемпионате 2015/16 36 голов.

Роналду отстает от итальянца на 6 голов, но может побороться за титул капоканонньере, если вернет форму, в которой был до перерыва – Криштиану забил в 11 матчах Серии А подряд.

Но, судя по матчам Кубка, португалец пока далек от оптимальных кондиций – Иммобиле нужно этим пользоваться и отрываться.

 

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Серия А, Футбол.

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Телеграф
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