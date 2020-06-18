Мораес и Степаненко готовятся сыграть в чемпионском матче против "Александрии"

Игроки вернулись к тренировкам в общей группе донецкого "Шахтера".

"Шахтер" продолжает подготовку к матчу 27-го тура УПЛ против "Александрии". К тренировкам в общей группе вернулись Жуниор Мораес и Тарас Степаненко, который тренировались индивидуально из-за легкого повреждения после матча с "Колосом".

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Степаненко в нынешнем сезоне сыграл в 26 матчах за "Шахтер", отметившись двумя результативными передачами. В активе Мораеса - 20 голов и две голевые передачи в 29 матчах за "Шахтер".

Не готовятся к матчу травмированные Исмаили, Валерий Бондарь, Максим Малышев и Майкон. По индивидуальной программе работал Артем Бондаренко.

Как известно, "Шахтер" сыграет с "Александрией" 20 июня и в случае победы станет чемпионом.