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Капитан ПСЖ может перейти в Фиорентину

Капитан ПСЖ может перейти в Фиорентину
00:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter
Тиаго Силва открыт к переходу в стан "фиалок".

Капитан и защитник ПСЖ Тиаго Силва может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио в своем Twitter.

По информации источника, 35-летнего бразильца планирует подписать Фиорентина. Руководство "фиалок" уже обратились к игроку, чтобы предложить ему контракт.

Отмечается, что футболист готов рассмотреть предложение итальянского клуба. Тьяго хорошо знаком с Серией А, поскольку с 2009 по 2012 год защищал цвета Милана.

Напомним, что ПСЖ не будет продлевать контракт с Силвой - этим летом защитник покинет клуб в качестве свободного агента.

 
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ПСЖ, Тиаго Силва, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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