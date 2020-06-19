Реал разгромил Валенсию и сократил отставание от Барселоны

Мадридский "Реал" обыграл на своем поле "Валенсию" 3:0.

Мадридский клуб снова сократил отставание от «Барселоны» до 2 очков.

В матче 29-го тура чемпионата Испании (Ла Лига) "Реал" победил на своем поле «Валенсию» 3:0.

В первом тайме «Реал» имел заметное преимущество, но мяч забили гости. Однако, гол Родриго арбитр не засчитал после просмотра видеоповтора. После перерыва мадридцы вышли вперед после гола Бензема. Впоследствии Асенсио удвоил преимущество хозяев. А гол Бензема подвел черту в избиении «Валенсии» - 3:0.

После этой победы «Реал» набрал 62 очка и сократил отставание от лидера Ла Лиги - «Барселоны» до двух очков. До финиша чемпионата еще 9 туров.

Напоминаем, каталонская «Барселона» в ближайшие сроки согласует все детали нового соглашения с лидером и капитаном команды, аргентинцем Лионелем Месси.