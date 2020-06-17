Месси согласовал контракт с Барселоной по схеме "1+1"

Бессменный лидер Барселоны Лионель Месси продлил контракт с Блаугранаса до 2023 года.

Каталонская «Барселона» в ближайшие сроки согласует все детали нового соглашения с лидером и капитаном команды, аргентинцем Лионелем Месси.

Как сообщает Mundo Deportivo, контракт будет действовать до 2023 года и будет заключен по схеме «1+1».

Действующее сотрудничество 32-летнего игрока с «блау-гранас» рассчитано до лета 2021 года.

Отметим, что в контрактах Месси с «Барселоной» всегда имеется пункт, действующий до 10 июня, согласно которому он может покинуть команду по истечении каждого сезона.

Напомним, Лионель ударно возобновил сезон в а Лиги, забив в двух матчах подряд. Сначала Месси отличился в ворота Мальорки, а вчера он огорчил вратаря Леганеса.

Месси выступает за первую команду каталонцев с 2003-го.