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Зидан прокомментировал итоги матча с Валенсией

Зидан прокомментировал итоги матча с Валенсией
05:39 Сегодня Телеграф sport.ua
Главный тренер "Реала" – о борьбе за чемпионство

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу в поединке 29-го тура испанской Примеры против «Валенсии» (3:0).

«Все матчи сложные. «Валенсия» очень хорошо провела первый час поединка. Я доволен тем, как мы справились. Это заслуженные три очка. Когда мы сосредоточены и вовлечены, нас очень трудно победить.

Мы отталкиваемся только от себя. Я не держу в голове мысли о том, что делают соперники. Не буду смотреть матч «Барселоны» с «Севильей», но сомневаюсь, что каталонцы потеряют очки», - сказал Зидан.

Отметим, что «Барселона» после 29 туров опережает мадридский «Реал» на два очка в турнирной таблице испанской Примеры.

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Все по теме:

Реал, Барселона, Валенсия, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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