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Бензема побил голевое достижение Пушкаша в Реале

Бензема побил голевое достижение Пушкаша в Реале
09:51 Сегодня Телеграф football.ua
Форвард Реала Карим Бензема стал пятым лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба.

По итогам вчерашнего матча с Валенсией (3:0), в котором француз оформил дубль, он забил 243 гола за Реал во всех соревнованиях и обошел по этому показателю Ференца Пушкаша (242 мяча).

Следующая цель Бензема — экс-форвард Реала Сантильяна, на счету которого 290 голов.

Лучшим бомбардиром в истории Реала остается Криштиану Роналду — 450 голов. Следом расположился Рауль (323 гола).

Всего в нынешнем сезоне Бензема отличился 21 голом и 9 результативными передачами в 38 матчах во всех турнирах.

После разгрома Валенсии команда Зинедина Зидана остается второй в таблице Примеры и отстает от Барселоны на два очка.

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Все по теме:

ФК Реал, Ла Лига, Карим Бензема, Ференц Пушкаш.

Автор:

Телеграф
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