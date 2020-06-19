Бензема побил голевое достижение Пушкаша в Реале

Форвард Реала Карим Бензема стал пятым лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба.

По итогам вчерашнего матча с Валенсией (3:0), в котором француз оформил дубль, он забил 243 гола за Реал во всех соревнованиях и обошел по этому показателю Ференца Пушкаша (242 мяча).

Следующая цель Бензема — экс-форвард Реала Сантильяна, на счету которого 290 голов.

Лучшим бомбардиром в истории Реала остается Криштиану Роналду — 450 голов. Следом расположился Рауль (323 гола).

Всего в нынешнем сезоне Бензема отличился 21 голом и 9 результативными передачами в 38 матчах во всех турнирах.

После разгрома Валенсии команда Зинедина Зидана остается второй в таблице Примеры и отстает от Барселоны на два очка.