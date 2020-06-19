Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия

Видео голов и обзор матча 29-го тура чемпионата Испании Реал - Валенсия.

В центральном матче 29-го тура Ла Лиги мадридский Реал принимал Валенсию. Зинедин Зидан решил максимально насытить центральную линию, пожертвовав атакой, что уже удачно удавалось провернуть против этого же соперника в матче Суперкубка Испании. Сразу же после стартового свистка хозяева завладели игровым и территориальным преимуществом, забрав мяч под свой контроль. Мадридцы не стеснялись пробивать по воротам с разных дистанций, так что у Силлессена всегда хватало работы.

В одном из эпизодов Азар должен был забивать после паса Бензема, но Эден упустил свой шанс, пробив прямо в Силлессена. Через две минуты гости ответили на это своим опасным моментов – Родриго Морено получил пас от Гомеса и пробил в дальний угол, после чего штанга приняла мяч на себя. После этого Реал с новыми силами пошел в атаку, пытаясь вскрыть оборону соперника. Но вместо забитого гола "сливочные" пропустили. Однако после долгих разбирательств гол Родриго Морено был отменен из-за офсайда, в котором находился Гомес.

В ходе одной из атак Карвахаль едва не забил эффектны гол, пройдя сразу нескольких оппонентов и попытавшись отправить мяч между ног Силлессену, но вратарь вышел победителем из этой дуэли. Далее мадридцы продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, но уже практически не наносили ударов по воротам. Оборона Валенсии стала играть надежнее. В компенсированное время Реал нанес еще несколько ударов по воротам, но ни один из них не нес реальной угрозы для Силлессена. Команде Зидана так и не удалось дожать соперника, так что участники матча отправились на перерыв, так и не открыв счет.

После возобновления игры хозяева снова забрали мяч под свой контроль, рассчитывая забить быстрый гол. Однако сделать это так и не удалось, ведь опасных моментов не возникало. Несмотря на то, что мадридцы атаковали большими силами, все ограничивалось лишь контролем мяча. Эшелонированную оборону соперника вскрыть не удавалось. В отличие от первого тайма, во втором левантийцы вовсе не собирались атаковать, сосредоточившись на оборонительных действиях. Со временем "сливочным" таки удалось дожать соперника — Азар вывел Бензема на ударную позицию, а Карим пробил мимо Силлессена — 1:0.

Через несколько минут Модрич мог удвоить преимущество своей команды, нанеся плотный удар по воротам, но голкипер гостей с ним справился. Реал продолжал атаковать, но забить второй гол не получалось... пока на поле не вышел Асенсио. Марко сыграл лишь первый матч в текущем сезоне из-за серьезной травмы колена. Дебют Асенсио выдался как нельзя лучше! Уже через несколько секунд после своего выхода полузащитник первым же касанием отправил мяч в сетку после паса Менди — 2:0. Даже после этого подопечные Зидана не успокоились, продолжив атаковать. Один из наиболее заметных игроков команды Кроос мог забить прямым ударом со штрафного, но Силлессен не позволил этому случиться.

А уже через минуту Реал забил третий гол, а Асенсио еще и оформил ассист. Марко скинул мяч Бензема. а тот вторым касанием расстрелял ворота мощным ударом под перекладину — 3:0. Через несколько минут ко всем бедам Валенсии добавилось удаление Ли Кан Ина, который зачем-то начал умышленно бить Рамоса по ногам. В оставшееся до финального свистка время хозяева спокойно довели матч до логического завершения. Возвращение Асенсио после травмы сразу же принесло команде пользу, попутно улучшив психологическое состояние "сливочных". Мадридцы набрали очередные три очка, сохранив отставание от Барселона на два балла. Валенсийцы же пока остаются за бортом еврокубков.

В 30-м туре Реал отправился в гости к Реалу Сосьедад, а Валенсия примет Осасуну.

Реал - Валенсия 3:0

Голы: Бензема, 61, 86, Асенсио, 74

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде (Асенсио, 74), Каземиро, Кроос — Модрич — Бензема, Азар (Винисиус, 82)

Валенсия: Силлессен — Васс, Гильямон, Мангала, Гайя — Торрес (Гедеш, 59), Парехо (Коклен, 69), Кондогбия, Солер (Черышев, 69) — Родриго Морено (Ли Кан Ин, 76), Гомес (Гамейро, 60)

Предупреждения: Гайя, Гильямон

Удаление: Ли Кан Ин, 89 (грубая игра)