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Алавес справился с Реал Сосьедадом (Видео)

Алавес справился с Реал Сосьедадом (Видео)
Обновлено 10:07 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 29-го тура чемпионата Испании Алавес - Реал Сосьедад.

В Ла Лиге завершился матч 29-го тура, в котором Алавес в родных стенах сумел добыть победу против Реал Сосьедада.

Три очка позволили хозяевам подняться на 13-ю строчку турнирной таблицы, а гости остались на шестой позиции.

Алавес - Реал Сосьедад 2:0

Голы: Сайнс, 56, Агиррегарибия, 90+5

Алавес: Хименес — Наварро, Лагуардия, Магальян, Дуарте — Сайнс (Мендес, 83), Камараса (Понс, 90+4), Пинья, Риоха (Агиррегарибия, 90+1) — Хоселу, Перес (Фейса, 90)

Реал Сосьедад: Ремиро — Муньос, Льоренте (Горосабель, 90+4), Элустондо (Лопес, 64), Салдуа — Сурутуса (Ле Норман, 64), Субельдиа, Оярасабаль, Янузай, Эдегор (Порту, 64) — Виллиан Хосе (Исак, 64)

Предупреждения: Дуарте, Пинья — Льоренте, Элустондо, Салдуа

Удаления: Пинья, 87 — Салдуа, 81

Ранее в Примере был сыгран еще один матча 29-го тура - Реал разгромил Валенсию.

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Все по теме:

Ла Лига, ФК Реал Сосьедад, ФК Алавес.

Автор:

Телеграф
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