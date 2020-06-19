Месси попал в символическую сборную 29-го тура Ла Лиги

Больше всего в символической сборной футболистов мадридского «Атлетико». При этом, там не оказалось ни одного игрока из «Реала».
Полностью сборная тура выглядит следующим образом:
Голкипер: Хорди Масип («Вальядолид»)
Защитники: Мартин Агиррегарибия («Алавес»), Клеман Лангле («Барселона»), Леандро Кабрера («Эспаньол»)
Полузащитники: Самуэль Чуквуезе («Вильярреал»), Эктор Эррера («Атлетико»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Серхио Каналес («Бетис»)
Нападающие: Жоау Фелиш («Атлетико»), Лионель Месси («Барселона»), Хоселу («Алавес»).
После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на 2 очка.