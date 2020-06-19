Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия
Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия
Алавес справился с Реал Сосьедадом (Видео)
Алавес справился с Реал Сосьедадом (Видео)
"Бойцовский остров UFC": полные карды ближайших турниров
"Бойцовский остров UFC": полные карды ближайших турниров
"Наполи" завоевал Кубок Италии
"Наполи" завоевал Кубок Италии

Месси попал в символическую сборную 29-го тура Ла Лиги

Месси попал в символическую сборную 29-го тура Ла Лиги
Обновлено 10:35 Сегодня Телеграф championat.com
Издание Mundo Deportivo представило символическую сборную по итогам матчей 29-го тура чемпионата Испании.

Больше всего в символической сборной футболистов мадридского «Атлетико». При этом, там не оказалось ни одного игрока из «Реала».

Полностью сборная тура выглядит следующим образом:

Голкипер: Хорди Масип («Вальядолид»)

Защитники: Мартин Агиррегарибия («Алавес»), Клеман Лангле («Барселона»), Леандро Кабрера («Эспаньол»)

Полузащитники: Самуэль Чуквуезе («Вильярреал»), Эктор Эррера («Атлетико»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Серхио Каналес («Бетис»)

Нападающие: Жоау Фелиш («Атлетико»), Лионель Месси («Барселона»), Хоселу («Алавес»).

Голы Фати и Месси - в обзоре матча Барселона - Леганес (Видео)

После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 64 очка. Ближайшего преследователя в лице «Реала» команда опережает на 2 очка.

Ранее Месси, Мбаппе и Неймара показали в образе 1970-х.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наполи начал переговоры о трансфере вингера киевского "Динамо"
02 Ломаченко внезапно опустился в рейтинге лучших боксеров мира
03 Кроуфорд готовится к легендарному поединку
04 Реал разгромил Валенсию и сократил отставание от Барселоны
05 Мораес и Степаненко готовятся сыграть в чемпионском матче против "Александрии"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь